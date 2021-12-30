Донецкий ботанический сад пополнил свою коллекцию сирени

Донецкий ботанический сад смог достать уникальные сорта сирени
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Донецкий ботанический сад в этом году пополнил свою коллекцию сирени. Из России доставили более 50 новых сортов. В их числе есть экземпляры мировой селекции. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Приходько.
— Знаковым является цветение сирени в ботаническом саду. Наверное, нет человека, который бы этим не восхищался. В этом году нам удалось благодаря сотрудничеству с Белгородом, Санкт-Петербургом, Симферополем, пополнить коллекцию более чем на 50 различных сортов. Причем на самые уникальные сорта, которые внесены в реестр мировых достижений селекции сирени, — рассказала Приходько.
Также директор ботсада добавила, что цветение некоторых новых сиреней можно будет увидеть в ботаническом саду только через несколько лет.
Помимо сирени Донецкий ботанический сад в этом году получили из России тополя-гибриды, которые не выделяют пух во время цветения. Такими деревьями уже предложили засадить Донецк.
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