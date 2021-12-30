В Новогоднюю ночь в ДНР будут дежурить свыше полутысячи спасателей

В новогодние праздники возрастает количество пожаров. Фото: МЧС ДНР

В новогоднюю ночь 31 декабря в ДНР будут нести службу свыше полутысячи спасателей, готовых оказать помощь гражданам в случае возникновения опасных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

— Более 500 сотрудников пожарно-спасательных подразделений ДНР заступают в круглосуточное дежурство 31 декабря, чтобы обеспечить безопасность жителей Республики в новогоднюю ночь, — говорится в сообщении.

В распоряжении пожарных караулов будет находиться свыше 120 единиц спецтехники. Отдельные отряды пустят на места массового скопления людей. Для этого дополнительно задействуют 23 специалиста и 5 пожарных и аварийно-спасательных машин.

Как отметили в МЧС, опыт показывает, что в новогодние праздники значительно возрастает количество пожаров. В связи с чем жителей Республики в очередной раз призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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