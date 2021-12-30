Донецкие ученые вывели почти полсотни растений-кандидатов в сорта

Селекция необходима для того, чтобы адаптировать к местным условиям содержания экзотичные виды растений Фото: Евгений ЕФИМЕНКО

Ученые Донецкого ботанического сада за пять лет кропотливой работы вывели 48 растений-кандидатов в сорта. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Приходько.

— По итогам выполнения темы, связанной с интродукционными исследованиями, у нас завершился пятилетний этап выполнения этой темы, нами было получено 48 кандидатов в сорта различных групп растений. Это плодовые, цветочно-декоративные, пряно-вкусовые растения, — рассказала Приходько.

Селекция необходима для того, чтобы адаптировать к местным условиям содержания экзотичные виды растений. Они должны быть наиболее засухо- и зимоустройчивыми. Именно благодаря этой работе были созданы сорта, которые имеют потенциал выйти за пределы Донецкого ботанического сада. В будущем они будут полезны в сельскохозяйственном производстве или украшении городов Республики. Но это произойдет только после официальной регистрации.

— Это очень сложная процедура, которая иногда затягивается на несколько лет. Кандидат в сорта – это результат селекционной работы, который удовлетворяет поставленные цели, но находится на стадии регистрации, — заключила Приходько.

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