В Горловке расследуют двойное убийство с поджогом

Тела погибших были обнаружены после пожара. Фото: МЧС ДНР

В Горловке после пожара в одном из частных домов были обнаружены два трупа мужчин. В ходе осмотра на них выявлены многочисленные травмы. Полиция занялась расследованием этого дела и уже задержала подозреваемого.

— В одном из частных домовладений в Центрально-Городском районе Горловки после пожара были обнаружены два трупа мужчин с многочисленными травмами, — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

Личность подозреваемого была установлена «по горячим следам». Ему предъявили обвинение по статье 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы от 1 до 2 лет или пожизненное лишение свободы. Максимальное наказание по статье предполагает смертную казнь.

Отметим, что тела были обнаружены на пожаре 28 декабря. Как тогда сообщили в МЧС, анкетные данные одного из них удалось установить практически сразу же, а вот со вторым была заминка.

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