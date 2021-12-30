Водители грузовиков страдают от снежных заносов в ЛНР

Грузовики достают из заносов с помощью тяжелых автомобилей марки КРАЗ или пожарных. Фото: МЧС ЛНР

В связи со сложными погодными условиями водители автомобилей в ЛНР все чаще стали застревать в снежных заносах. За прошедшие сутки спасателям МЧС Республики приходилось 11 раз помогать водителям выбираться из «снежных капканов».

— В связи со сложными погодными условиями водители автомобилей все чаще стали застревать в снежных заносах на автотрассах. Зачастую без посторонней помощи выбраться из такого капкана они не могут. Больше всего от капризов природы страдают водители грузовиков, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В Луганске в снегу увяз автомобиль Renault. Водитель не смог выбраться с обочины из-за скользкой дороги. На помощь пришел дежурный караул части специальной пожарной техники. С помощью буксировочного троса транспорт удалось вытащить на дорогу.

Часто в такую ситуацию в столице Республики и на ее окраинах попадают грузовики. Их извлекают с помощью тяжелого автомобиля КРАЗ аварийно-спасательного отряда специального назначения. После водители самостоятельно продолжают движение.

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