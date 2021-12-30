Коронавирусом в ЛНР переболели более 18 тысяч человек

Накануне Нового года в медучреждения Луганской Народной Республики попали 26 человек с диагнозом «коронавирус» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Нового года в медучреждения Луганской Народной Республики попали 26 человек с диагнозом «коронавирус» и 36 пациентов сняли с учетом с полным выздоровлением. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР зарегистрировали 21 479 случаев заболевания, из них 18 088 пациентов побороли болезнь, 325 человек находятся на стационарном и амбулаторном лечении и 3 066 летальных случаев.

В последнее время в ЛНР уменьшился ежедневный прирост больных. В сутки находят меньше сотни случаев. Но с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики все еще поддерживают режим повышенной готовности. В течение года был принят ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Накануне праздника некоторые из них послабляют.

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