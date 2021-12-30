Прифронтовые села ДНР Коминтерново и Заиченко остались без электроснабжения

Села были обесточены из-за аварии на электросети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вчера, 29 декабря, без электроснабжения остались жители сел Коминтерново и Заиченко, что расположены на юге ДНР. В МЧС Республики причиной произошедшего называют аварию на электросети.

— 29 декабря в результате аварийного отключения электроснабжения были обесточены села Коминтерново и Заиченко. Всего 120 абонентов частного сектора, — об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Точные сроки восстановления электроснабжения в населенных пунктах не называются. Из-за их расположения сначала электрикам необходимо дождаться согласования гарантий безопасности с украинской стороной для проведения работ.

Отметим, что в ДНР в последнее время участились случаи аварий на электросети. Одной из причин для этого может служить непогода. В Республике выпал огромное количество снега, так что обрыв проводов становится привычным явлением. Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения в населенных пунктах.

Читайте также

В МЧС ДНР сообщили о проходимости автомобильных дорог

В спасательном ведомстве предупредили о гололеде на трассах (подробнее)