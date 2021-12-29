Погода в Донецке: 30 декабря будет облачно и 5 градусов мороза

В Донецке на дорогах ожидается снежный накат, гололедица Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

30 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман, видимость 100−500 м. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха утром -8…-10 градусов. Днем 5 градуса мороза. Вечером -8…-9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 1 до 3 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. В народе дату прозвали Даниил Зимоуказчик, Данилов день. По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май. Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.

По прогнозам синоптиков 31 декабря ожидается мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Температура ночью -9…-10 градусов. Днем 3 градуса мороза. А в Новогоднюю ночь – около нуля градусов.

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