ВСУ обстреляли из гранатометов поселок в окрестностях Горловки

ВСУ выпустили по поселку 15 гранат. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 29 декабря, украинские военные обстреляли из гранатометов юго-западные окрестности Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Обстрел начался в 15:24 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Троицкое. Под огнем оказался поселок Озеряновка, по нему выпущено 15 гранат из станкового автоматического гранатомета (АГС).

Информации о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры пока не поступали.

По данным Народной милиции ДНР в минувшие сутки украинские военные активно глушили беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Глушение осуществлялось с целью недопущения фиксации наблюдателями ОБСЕ размещения запрещенного вооружения 30-й, 95-й, 25-й и 36-й бригад в районах населенных пунктов Варваровка, Константиновка, Приволье, Сергеевка, Майорск, Торецкое, Новая Полтавка, Староварваровка, Яковлевка, Лебединское и Новолуганское, – сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские диверсанты похитили защитника ЛНР

Это третье похищение за три месяца (подробнее)