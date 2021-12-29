В ДНР приняли стратегию развития русского языка и культуры в молодежной среде

Документ подписали в Правительстве Республики. Фото: Правительство ДНР

Стратегия популяризации и развития русского языка и культуры в молодежной среде до 2024 года утверждена в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Для всех нас русский язык является уникальным национальным достоянием, которое необходимо сохранять и приумножать. В этом аспекте, мы, конечно, должны опираться на молодежь. Именно она является будущим нашей Республики и всей Великой России, – прокомментировал один из подписантов документа вице-премьер Владимир Антонов.

Также свои подписи под стратегией поставили министр культуры Михаил Желтяков, министр образования и науки Михаил Кушаков, министр молодежи спорта и туризма Александр Громаков, министр информации Игорь Антипов и руководитель Русского дома в ДНР Антон Розин.

Документ обозначил приоритетные цели и задачи, а также конкретный план работы на ближайшие два года.

Напомним, что 2022 год объявлен в Республике Годом молодежи.

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