В Донецке возобновлено движение трамваев по маршруту №1

Трамвайный маршрут № 1 связывает центр города и железнодорожный вокзал Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 29 декабря, в Донецке было временно прекращено движение трамваев по маршруту №1 из-за работ по расчистке трамвайного полотна от снега. А ближе к полудню – движение возобновилось. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 1 в оба направления. Коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс» ведет работы по расчистке трамвайного полотна от снега, - написал Кулемзин на своей странице в соцсети.

Спустя время мэр сообщил, что движение возобновилось.

Напомним, что вчера Донецк засыпало снегом. А вечером пошел ледяной дождь. Трамвайный маршрут № 1 связывает центр города (Донецкий металлургический завод) и железнодорожный вокзал.

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