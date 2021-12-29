В ЛНР трое жителей отравились угарным газом, один из них скончался

Квартира отапливается газовым котлом, но утечки природного газа не было. Фото: МЧС ЛНР

28 декабря трое жителей отравились угарным газом в Свердловске, один из них скончался. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В квартире одного из домов на улице Зои Космодемьянской был обнаружен труп 82-летней хозяйки, там же находились двое пострадавших – 40-летний внук погибшей и его гражданская супруга-ровесница, - говорится в сообщении.

Последнюю в состоянии средней степени тяжести доставили в Свердловскую больницу с диагнозом «отравление неизвестным газом». Сейчас ее состояние удовлетворительное. Ее муж, который чувствовал себя лучше, от госпитализации отказался.

- Он рассказал, что они пришли проведать лежачую бабушку, которая живет одна, и в какой-то момент все неожиданно почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Скорую помощь вызвала соседка, которая услышала странные звуки, - пояснили в МЧС.

Квартира отапливается газовым котлом, но специалисты «Свердловскмежрайгаза» после тщательной проверки сделали вывод, что утечки природного газа не было. Вскрытие тела и анализы пострадавшей показали, что отравление произошло из-за угарного газа. Это могло случиться, если вытяжка забилась снегом, а окна и двери были герметично закрыты.

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