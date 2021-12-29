В МЧС ДНР сообщили о проходимости автомобильных дорог

Спасатели не раз приходили на помощь водителям, попавшим в снежные заносы. Фото: МЧС ЛНР

По состоянию на 08.00 29 декабря на территории Донецкой Народной Республики и в Донецке заторов нет, на дорогах снежный накат, гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 29 декабря в Донецкой Народной Республике и в Донецке сохранятся сложные погодные условия: снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, туман, гололед, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица, - говорится в сообщении.

От государственных и коммунальных предприятий на автомобильных дорогах общего пользования работает 18 единиц техники, 18 человек, в дежурном режиме находится 21 единица техники, 23 человека. На дорогах населенных пунктов работает 175 единиц техники, 179 человек, в дежурном режиме находится 98 единиц техники, 107 человек.

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