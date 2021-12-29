Украинская армия вчера в Донбассе не стреляла, но продолжала стягивать тяжелое вооружение поближе к передовой

ВСУ стягивают тяжелое вооружение поближе к передовой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

За истекшие сутки, 28 декабря, представительства ДНР и ЛНР в СЦКК не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В то же время по разведданным Народных милиций республик ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение поближе к передовой.

- В нарушение 3-го пункта дополнительных мер, оккупанты из 54-й бригады разместили 4 единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в Красногоровке под Донецком: две БМП-2 и два БТР-70, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

А на Луганщине командование ВСУ перебросило снайперов в район села Новозвановка для провокаций.

- На передовые позиции подразделений 3-го батальона 24-й бригады зафиксировано прибытие трех снайперских пар из разведывательной роты соединения. Ожидаем провокаций со стороны противника, - сказал офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Антон Микужис.

Он отметил, что украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем.

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