После Нового года в ДНР придут сильные морозы

В Республику пришла настоящая зима Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До Нового года на территории Донецкой Народной Республики будет наблюдаться перепад температур, а уже с первых чисел января в страну придут настоящие морозы. Такой прогноз сделали в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там уточнили, что до конца недели погода окажется неустойчивой - будет идти снег, снег с дождем, собираться туман. На дорогах прогнозируют мокрый настил и гололедицу. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. А со 2 января она резко понизится до 9-12 градусов со знаком минус.

Напомним, обильный снегопад спровоцировал сегодня транспортный коллапс на трассе между Донецком и Макеевкой. Было временно перекрыто движение автомобилей и в направлении Харцызска.

В администрации Макеевки приняли решение ограничить въезд в город для грузового транспорта. Уточняется, что ограничения на перемещение действуют для грузовиков, которые движутся как со стороны Донецка, так и Харцызска. Их отправляют парковаться в ожидании улучшения погодных условий.

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