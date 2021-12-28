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Здоровье28 декабря 2021 13:49

В ЛНР зарегистрировали еще 5 летальных случаев от коронавируса

Общее число зараженных COVID-19 в Республике превысило 21 тысячу человек
Ирина ДМИТРИЕВА
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С начала пандемии в Республике зафиксировали уже 3 062 смерти среди пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом

С начала пандемии в Республике зафиксировали уже 3 062 смерти среди пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом

Фото: Олег Укладов

За прошедшие два дня медики зарегистрировали в Луганской Народной Республике еще несколько летальных исходов в результате инфицирования жителей COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали пять летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что с начала пандемии в Республике зафиксировали уже 3 062 смерти среди пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. За это время общее количество инфицированных превысило 21 тысячу человек. Из них 335 еще болеют, а 18 008 уже пролечились и пошли на поправку.

Напомним, в ЛНР прибыл гуманитарный груз от Всемирной организации здравоохранения и общественно-полезного общества «Человек в беде». Автомобили международного конвоя прибыли в Республику через пункт пропуска «Счастье-Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта.

Общий вес помощи составил почти 29 тонн. В нее вошли медицинские и гигиенические препараты, приборы и оборудование, а также строительные материалы.

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