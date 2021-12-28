Сильный снегопад заблокировал движение машин на въезде в Макеевку

На территории Республики наблюдается ухудшение погодных условий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обильный снегопад заблокировал движение по трассе между Донецком и Макеевкой. В связи с этим власти города приняли решение ограничить въезд для грузового транспорта. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что ограничения на перемещение действуют для грузовиков, которые движутся как со стороны Донецка, так и Харцызска. Их отправляют парковаться в ожидании улучшения погодных условий.

- Призываем жителей и гостей Макеевки соблюдать осторожность на дорогах и приносим извинения за временные неудобства, - говорят в мэрии.

Тем временем в соцсетях жители сообщают также о больших пробках и перекрытии части улиц в столице ДНР.

Напомним, из-за обильного снегопада коммунальщики в Донецке перешли на усиленный режим работы. В расчистке заваленных снегом дорог задействованы 124 единицы снегоуборочной техники и 268 работников коммунального предприятия «ДРСУ». Они вручную расчищают тротуары и сложные участки дорог.

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