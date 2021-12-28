Зимние каникулы в школах ДНР 2021-2022: сколько будут отдыхать ученики

Третья четверть в школах Республики начнется в понедельник 10 января Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже в эту среду, 29 декабря, начинаются зимние каникулы в школах ДНР 2021-2022. Они пройдут по плану и продлятся до воскресенья 9 января. Об этом сообщили в министерстве образования Донецкой Народной Республики.

- В общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдут зимние каникулы, - сообщили в Минобразе ДНР.

Третья четверть в школах Республики начнется в понедельник 10 января.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин смягчил антиковидные меры. Сняты ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Детям младше 14 лет могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. Разрешен и выезд организованных групп детей за пределы Республики.

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