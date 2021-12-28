За сутки из ковидных госпиталей ДНР выписались 320 пациентов

После лечения состояние больных в большинстве случаев стабилизируется или улучшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Донецкой Народной Республики зарегистрировали 373 новых случая заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в ежедневной сводке, предоставленной пресс-службой Министерства здравоохранения ДНР.

- За сутки провели 1260 лабораторных исследований, из них в 277 случаях диагноз подтвердился с помощью тестов, а у 96 человек он был установлен на основании симптомов, - рассказали в профильном ведомстве.

Медики также сообщили о 53 обнаруженных случаях пневмоний, из которых в больницы госпитализировали 33 человека с воспалением легких.

Таким образом, общее число зарегистрированных эпизодов заболевания коронавирусом на территории Республики достигло уже 118 366 случаев. Полным выздоровлением закончились 106 810 из них, 320 человек пошли на поправку только за минувшие сутки. Летальным исходом болезнь завершилась для 9 168 пациентов, в том числе семь жителей скончались за прошедший день.

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