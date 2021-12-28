Число жертв конфликта в Донбассе увеличилось за год почти наполовину

За время вооруженного конфликта в Донбассе на территории ДНР погибли более 5 тысяч человек и около 8 тысяч жителей были ранены Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С начала этого года в результате вооруженной агрессии Украины в Донецкой Народной Республике погибли 76 человек. Такие данные привел заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Роман Савченко во время проведения круглого стола в Донецке, где подводились итоги деятельности Общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной. Сообщается, что мероприятие прошло по инициативе ОД «Свободный Донбасс».

- Только в 2021 году в результате военных действий в Республике погибли 76 человек, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем, 2020 году, - рассказал представитель ведомства.

Таким образом, по последним данным, за период конфликта в Донбассе на территории ДНР погибли уже 5 037 человек, около 8 000 жителей Республики получили ранения разной степени тяжести, а более 1600 граждан стали инвалидами.

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