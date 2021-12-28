За сутки ВСУ обстреляли ДНР один раз

По населенному пункту были выпущены 5 гранат из СПГ. Фото: штаб «ООС»
За прошедшие сутки подразделения украинской армии нарушили тишину на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой один раз. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что под огнем ВСУ оказался поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка.
- По населенному пункту были выпущены 5 гранат из СПГ, - рассказали наблюдатели.
По данным СЦКК, жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры в этот период не было.
Тем временем в зоне ответственности Луганской Народной Республики украинская сторона соблюдала режим перемирия.
Напомним, днем ранее под обстрел ВСУ попали село Веселое в окрестностях бывшего аэропорта Донецка и поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки. Киевские силовики выпустили по этим населенным пунктам 19 боеприпасов.
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