За сутки ВСУ обстреляли ДНР один раз

По населенному пункту были выпущены 5 гранат из СПГ. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии нарушили тишину на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой один раз. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем ВСУ оказался поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка.

- По населенному пункту были выпущены 5 гранат из СПГ, - рассказали наблюдатели.

По данным СЦКК, жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры в этот период не было.

Тем временем в зоне ответственности Луганской Народной Республики украинская сторона соблюдала режим перемирия.

Напомним, днем ранее под обстрел ВСУ попали село Веселое в окрестностях бывшего аэропорта Донецка и поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки. Киевские силовики выпустили по этим населенным пунктам 19 боеприпасов.

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