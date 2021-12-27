В ДНР заявили о подорожании тарифов на ЖКХ

В ДНР подорожает коммуналка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 января 2022 года в Донецкой Народной Республике увеличится стоимость коммунальных услуг. Об этом сообщили в Правительстве ДНР.

- В среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17 процентов, - говорится в сообщении. - Обращаем внимание, что стоимость природного газа и тариф на услуги по вывозу ТБО остаются без изменений. В условиях повышения в 2022 году пенсий и зарплат доля средней «коммунальной квитанции» в совокупных доходах семей со средней заработной платой останется на прежнем уровне – 8 процентов.

КОНКРЕТНО

тариф на водоснабжение составит 25,02 руб. за кубометр (действующий тариф - 21,20 руб.),

на услуги центрального водоотведения – 11,61 руб. за кубометр (сейчас - 9,84 руб.),

централизованное отопление - 14,76 руб. за квадратный метр в месяц на протяжении всего года (сейчас – 12,51 руб.),

на электроэнергию – 1,56 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч и 2,12 руб. при потреблении от 150 до 800 кВт⋅ч – 2,12 руб. (сейчас – 1,20 руб. и 1,63 руб. соответственно),

на услуги горячего водоснабжения – 77,67 руб. за кубометр (сейчас – 65,82 руб.).

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