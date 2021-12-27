В ДНР смягчили антиковидные меры Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В преддверии новогодних праздников Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно опубликованному на сайте руководителя ДНР документу, на территории государства смягчаются антиковидные меры.

Таким образом, в Республике сняты ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Детям младше 14 лет могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. Разрешен и выезд организованных групп детей за пределы Республики.

Кроме этого, Глава ДНР снял запрет на проведение спортивных соревнований, личных приемов граждан в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, а также выездные приемы граждан представителями госорганов, местных администраций, депутатами Народного Совета.

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