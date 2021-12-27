Глава ДНР поставил задачи для общественного движения «Донецкая Республика» на ближайшую трехлетку

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Общественное движение «Донецкая Республика» будет содействовать в реализации Программы-2024. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Мы подходим к новому этапу трансформации деятельности общественного движения, и это должно очень тесно переплетаться с нашими общереспубликанскими задачами - это программа социально-экономического развития, которую нам предстоит реализовать. Нужно включаться, помогать и участвовать, - сказал Пушилин.

Денис Пушилин отметил, что эта программа должна закрыть большой перечень проблем и сложностей гражданина Республики.

- Поэтому цель и задачи для общественного движения на ближайшую трехлетку - эффективная реализация всех намеченных планов и программы социально-экономического развития. Поэтому, если что-то будет не получаться, ответственность в том числе будет лежать и на вас, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

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