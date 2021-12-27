В ЛНР прибыл гуманитарный груз от Всемирной организации здравоохранения

В Республику прибыли три машины с гуманитарным грузом. Фото: МИД ЛНР

В Луганскую Народную Республику прибыл гуманитарный конвой с грузом от Всемирной организации здравоохранения и общественно-полезного общества «Человек в беде». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ЛНР.

- Автомобили международного гуманитарного конвоя прибыли в Республику через пункт пропуска «Счастье-Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта, - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил около 29 тонн.

- В него входят медицинские и гигиенические препараты, приборы и оборудование, а также строительные материалы, - уточнили в МИД Республики.

Напомним, что ранее в ДНР доставили почти 100 тонн гуманитарной помощи от России. В составе груза - очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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