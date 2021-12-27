Спасенные жизни, сохранение материальных ценностей, обезвреживание боеприпасов: В МЧС ЛНР подвели итоги работы за год

Евгений Кацавалов. Фото: ЛИЦ

За год сотрудники спасательного ведомства Луганской Народной Республики осуществили больше пяти тысяч выездов по тревоге. Об этом сообщил министр МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

- Потушено более 2700 пожаров, спасено на них около 60 человек, сохранено материальных ценностей на сумму более 175 миллионов рублей, – сообщил он.

Кацавалов отметил, что горноспасатели при ликвидации чрезвычайных ситуаций на шахтах с начала 2021 года спасли имущество на сумму более двух миллиардов рублей, оказана помощь 166 сотрудникам.

Также 14 человек были спасены на водных объектах

- Сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР с начала 2021 года обнаружили и обезвредили 117 боеприпасов, - рассказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР поздравил спасателей Республики с профессиональным праздником

Пасечник выразил слова благодарности за нелегкий и ответственный труд (подробнее)