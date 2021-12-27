На проспекте Ильича в Донецке столкнулись два автобуса и легковушка

В Донецке произошло ДТП (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На проспекте Ильича в Калининском районе Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В районе улицы Марии Ульяновой столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль, - сообщил он.
Фото: соцсети
Информация о пострадавших уточняется.
В результате аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 4, 7 и 11, - добавил Кулемзин.
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