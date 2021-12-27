На проспекте Ильича в Донецке столкнулись два автобуса и легковушка

В Донецке произошло ДТП (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На проспекте Ильича в Калининском районе Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В районе улицы Марии Ульяновой столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль, - сообщил он.

Фото: соцсети

Информация о пострадавших уточняется.

В результате аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 4, 7 и 11, - добавил Кулемзин.

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