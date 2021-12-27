Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 10:06

На проспекте Ильича в Донецке столкнулись два автобуса и легковушка

Временно затрудненно движение транспорта по проспекту Ильича
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Донецке произошло ДТП (архивное фото)

В Донецке произошло ДТП (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На проспекте Ильича в Калининском районе Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В районе улицы Марии Ульяновой столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль, - сообщил он.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Информация о пострадавших уточняется.

В результате аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 4, 7 и 11, - добавил Кулемзин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главная елка Донецка 2021-2022 зажгла свои огни: фоторепортаж

На площади Ленина собрались сотни дончан (подробнее)