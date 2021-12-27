Руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров: «Этот год был впечатляющим, но следующий впечатлит вас еще больше!»

Кирилл Макаров. Фото: Молодая Республика

Число активистов общественного движения «Молодая Республика» беспрерывно растет, на сегодняшний день – это более девяти тысяч человек. Участники организации регулярно проводят различные мероприятия, благотворительные и социальные акции. Руководитель «МР» депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров подвел итоги работы за год.

- За год нами было проведено 1 734 мероприятия, в которых приняли участие более 200 000 человек, - рассказывает Макаров. - Мы были активными участниками всех политических процессов в ДНР.

Лидер общественной организации отметил работу проекта «Центр Добровольчества».

- Волонтеры проекта в рамках акции «Выходной с ветераном» за год оказали социальную помощь 120-ти ветеранам, - сообщил Кирилл Макаров.

Руководитель «Молодой Республики» признался, что для организации стало подарком объявление 2022 года – Годом молодежи.

- Обещаем не подвести и сделать 2022 год – годом больших открытий и перспектив, масштабных мероприятий и незабываемых эмоций, − подытожил Кирилл Макаров.

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