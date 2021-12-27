В ДНР проходит благотворительная Республиканская акция «Новогоднее чудо» для детей с ограниченными возможностями

Для детей проводится уникальная развлекательная программа (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для тяжелобольных детей и детей, которые не могут посещать учебные учреждения и детские сады в Донецкой Народной Республике проводят благотворительную акцию «Новогоднее чудо». Об этом «Комсомолке» сообщили в общественной организации «Молодая Республика»

- В преддверии Нового года неравнодушные ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещают семьи с детьми с ограниченными возможностями и передают им сладкие наборы и средства для гигиены. Всего подготовлено 817 наборов, - рассказали в «МР».

Отмечается, что для детей проводится уникальная развлекательная программа.

- Организатором акции выступил благотворительный фонд «РУКА ПОМОЩИ» при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и содействии активистов общественной организации «Молодая Республика», - сообщили в «Молодой Республике»

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