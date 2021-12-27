Украинская бронетехника зафиксирована вблизи Новозвановки

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых кварталов. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, размещая вооружение вблизи населенных пунктов.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения украинского вооружения. По данным оборонного ведомства ЛНР, бронетехника киевских силовиков обнаружена вблизи Новозвановки.

- В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено размещение МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи жилого района населенного пункта Новозвановка, - сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Тем временем ВСУ обстреляли село Веселое и поселок шахты Гагарина в Донецкой Народной Республике.

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