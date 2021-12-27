В Торезе подорвался легковой автомобиль

26 декабря в Торезе в одном из гаражей произошел взрыв. Подорвался легковой автомобиль ВАЗ-2106. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.
- В Торезе по улице Баумана возле двухэтажного многоквартирного дома № 7 в одном из гаражей произошел взрыв газа пропан в системе газового оборудования легкового автомобиля ВАЗ-2106 с последующим горением автомобиля, - говорится в сообщении.
В результате взрыва разрушены стены, перекрытие и кровля гаража. Также пожар уничтожил моторный отсек машины.
- В ликвидации возгорания были задействованы десять человек личного состава и две единицы техники спасателей, - рассказали в спасательном ведомстве Республики.
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