ВСУ обстреляли Веселое и поселок шахты Гагарина в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Под обстрел попали село Веселое в окрестностях бывшего аэропорта Донецка и поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по населенным пунктам 19 боеприпасов.
- Применялись гранатометы и стрелковое оружие, - говорят в Представительстве. - Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
Тем временем в Луганской Народной Республике не зафиксировали обстрелов.
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