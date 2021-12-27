ВСУ обстреляли Веселое и поселок шахты Гагарина в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под обстрел попали село Веселое в окрестностях бывшего аэропорта Донецка и поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по населенным пунктам 19 боеприпасов.

- Применялись гранатометы и стрелковое оружие, - говорят в Представительстве. - Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Тем временем в Луганской Народной Республике не зафиксировали обстрелов.

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