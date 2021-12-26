В Донецке появился новый аппарат МРТ

Аппарат МРТ введут в эксплуатацию после ремонта помещения для него. Фото: Минздрав ДНР

В донецкую больницу имени Калинина (ДОКТМО) доставлен новый аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии. Это низкопольный аппарат мощностью 1,5 тесла, который приобрели для учреждения по программе капитальных вложений в отрасль здравоохранения.

— Благодаря внедрению современного высокотехнологичного оборудования в учреждениях здравоохранения повысится уровень диагностических исследований и качество оказания высокоспециализированной помощи, — отметили в Минздраве ДНР.

Для размещения аппарата МРТ на базе ДОКТМО уже проводится реконструкция помещений. После чего будут проведены работы по вводу оборудования в эксплуатацию.

Как отметили в ведомстве, МРТ-исследования имеют огромную важность в постановке окончательного диагноза, выявления заболеваний на ранних стадиях и точного определения причины заболевания.

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