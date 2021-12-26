Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
На здоровье26 декабря 2021 17:27

В Донецке появился новый аппарат МРТ

Аппарат установят в отделении ДОКТМО, где на данный момент специально для него проводится ремонт помещений
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аппарат МРТ введут в эксплуатацию после ремонта помещения для него. Фото: Минздрав ДНР

Аппарат МРТ введут в эксплуатацию после ремонта помещения для него. Фото: Минздрав ДНР

В донецкую больницу имени Калинина (ДОКТМО) доставлен новый аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии. Это низкопольный аппарат мощностью 1,5 тесла, который приобрели для учреждения по программе капитальных вложений в отрасль здравоохранения.

— Благодаря внедрению современного высокотехнологичного оборудования в учреждениях здравоохранения повысится уровень диагностических исследований и качество оказания высокоспециализированной помощи, — отметили в Минздраве ДНР.

Для размещения аппарата МРТ на базе ДОКТМО уже проводится реконструкция помещений. После чего будут проведены работы по вводу оборудования в эксплуатацию.

Как отметили в ведомстве, МРТ-исследования имеют огромную важность в постановке окончательного диагноза, выявления заболеваний на ранних стадиях и точного определения причины заболевания.

Читайте также

«Доктор Лиза была ангелом на земле!» В Донецке почтили память Елизаветы Глинки

Она погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Минобороны России, который направлялся в Сирию. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров (подробнее)