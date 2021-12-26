Крупный пожар на западе Донецка унес жизнь человека

В одном из домов в Кировском районе Донецка произошел крупный пожар. Фото: МЧС ДНР

В доме №45 на улице Коммунаров 26 декабря вспыхнул пожар. Огонь распространился сразу на две квартиры. Вскоре на месте появились пожарные. При осмотре пострадавших помещений они обнаружили обгоревшее тело.

— В Кировском районе по улице Коммунаров, 45 произошел пожар в двух квартирах. В одной из квартир найдено сильно обгоревшее тело, установить пол невозможно, — рассказал подробности руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

В ликвидации пожара одновременно участвовали три единицы техники и 18 сотрудников МЧС ДНР. Причина возгорания неизвестна. Специалистам еще предстоит узнать, по какой причине возникло распространение огня.

Ранее сообщалось, что на пути Москва - Донецк в Ростовской области попал в аварию микроавтобус с жителями ДНР. В результате столкновения погибли три человека, еще шесть пострадали и были госпитализированы.

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