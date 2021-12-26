В прифронтовых поселках ЛНР ухудшилась связь из-за действий украинских боевиков

Противник попытался скрыть от ОБСЕ вооружение и технику. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины активизировали применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что в результате привело к перебоям со связью, теле- и радиосигналов в поселках на линии соприкосновения в ЛНР.

— Активизация работы средств радиоэлектронной борьбы в данных районах спровоцировала недовольство мирных жителей перебоями с функционированием сотовой связи, а также отсутствием теле- и радиосигналов, — сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Используя средства радиоэлектронной борьбы, боевики хотели скрыть свою технику и вооружение от беспилотников Специальной мониторинговом миссии ОБСЕ в районах Попасной и поселка городского типа Троицкое.

— В связи с участившимися за последнюю неделю случаями фиксации вооружения в зоне ответственности 24-й бригады в районах населенных пунктах Попасная и Троицкое командиру соединения полковнику Сергею Поступальскому поставлена задача на активизацию применения средств РЭБ в данных населенных пунктах, а также уничтожение БПЛА миссии, — добавил Филипоненко.

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