В ЛНР зарегистрировали 21 405 случаев заражения COVID-19

Отрицательный результат теста на коронавирус за прошедшие сутки получили 27 пациентов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Луганской Народной Республике очередной прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 26 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
— Всего по состоянию на 9.00 26 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 21 405, — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 17 982 человека, 27 – за прошедшие сутки. Летальных случаев официально зарегистрировано 3 057 и еще 3 за отчетный период.
Напомним, что в Республике по-прежнему действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти предприняли ряд мер. В том числе они коснулись режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. Жителям ЛНР рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры – носить защитную маску, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и держать социальную дистанцию.
Читайте также
ТОП-8 проблем жителей Республики
КП собрала жалобы, которые поступили за 2021 год от читателей (подробнее)