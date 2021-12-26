В ЛНР зарегистрировали 21 405 случаев заражения COVID-19

Отрицательный результат теста на коронавирус за прошедшие сутки получили 27 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике очередной прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 26 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9.00 26 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 21 405, — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 17 982 человека, 27 – за прошедшие сутки. Летальных случаев официально зарегистрировано 3 057 и еще 3 за отчетный период.

Напомним, что в Республике по-прежнему действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти предприняли ряд мер. В том числе они коснулись режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. Жителям ЛНР рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры – носить защитную маску, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и держать социальную дистанцию.

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