МЧС: В ДТП в Ростовской области погибло трое жителей ДНР и шестеро пострадало

ДТП произошло в Миллеровском районе Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По уточненным данным МЧС ДНР авария микроавтобуса с грузовым автомобилем на пути Москва – Донецк произошла в Миллеровском районе Ростовской области. При столкновении транспортных средств на самом деле погибли не двое, а трое человек – два жителя Донецка и один – Макеевки.

— В результате столкновения микроавтобуса с автомобилем КАМАЗ три человека погибло и шестеро пострадало. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Тарасовского района. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что силами МЧС ДНР организована координация действий по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших в аварии.

Напомним, ДТП произошло в пять часов утра. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем, которым оказался грузовик КАМАЗ. В результате чего есть пострадавшие и погибшие.

Читайте также

В ДНР начнут принимать биоматериалы родственников пропавших без вести лиц с украинской стороны

Свою помощь Республика предложила на безоплатной основе (подробнее)