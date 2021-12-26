Микроавтобус с жителями ДНР попал в аварию в Ростовской области

Среди погибших в ДТП двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка. Фото: архив «КП»

На дороге Москва – Донецк в Ростовской области в аварию попал микроавтобус с жителями ДНР. В результате столкновения с попутным автомобилем три человека погибли и шесть пострадали. Детальнее о произошедшем рассказал глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин.

— В 5.00 в Ростовской области произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes Vito сообщением Москва – Донецк не справился с управлением и совершил столкновение с попутно-движущимся грузовым автомобилем. В результате аварии погибли три человека, пострадали шесть человек. Среди погибших – двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка, — говорится в сообщении.

Тела погибших находятся в морге города Миллерово, а пострадавших госпитализировали в больницу Тарасовского района области. О самочувствии последних сообщений на данный момент нет.

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