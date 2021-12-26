Ветеранов Афганистана в ДНР наградили медалями «За верность долгу и службу Родине»

В Донецке состоялось награждение ветеранов Афганистана. Фото: Народный совет ДНР

В Донецке отметили 42-ю годовщину со дня ввода советских войск в Афганистан. На памятном мероприятии в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось награждение ветеранов. В торжественной обстановке двое военнослужащих получили медали «За верность долгу и службу Родине».

— Сорок два года назад произошло историческое событие, и сегодня история показывает, что это было правильным решением, а солдаты и офицеры до конца исполнили свой долг. К сожалению, им пришлось поучаствовать не в одной войне. И в том, что сегодня ДНР существует и развивается, есть частичка каждого воина-интернационалиста. По большому счету, есть капля крови каждого из них. И за это им низкий поклон, — отметил председатель парламента Владимир Бидевка.

Афганская война фактически длилась с 1979 по 1989 годы. Ввод войск СССР в республику начался в первый год военных действий –25 декабря. Советские военнослужащие поддерживали силы Афганистана.

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