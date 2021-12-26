Украинское командование направило на линию фронта к Донецку срочников осеннего призыва

В подразделения под Донецком прибыли 30 боевиков-срочников. Фото: Минобороны Украины

Вооруженные формирования Украины перебросили в подразделения под Донецком солдат срочной службы, которых успели набрать только в октябре этого года. Главная причина такого решения – неукомплектованность 54-й бригады.

— Из-за низкой укомплектованности подразделений украинской армии командование бригад продолжает направлять в зону боевых действий необученный личный состав. Три дня назад в 54-й бригаду из пункта постоянной дислокации для пополнения минометных подразделений прибыли 30 боевиков, прошедших курс обучения в 184-м учебном центре Национальной академии, — рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В учебном центре с призывниками успели отработать только теоретические и практические занятия по наведению внутреннего порядка в подразделении и на закрепленной территории. Басурин не исключает, что прибытие подобного рода «специалистов» в зону боевых действий спровоцирует очередную волну небоевых потерь.

Отметим, что по решению Совета безопасности Украины от 28 августа 2014 года призванные в воинские формирования срочники не могут привлекаться к выполнению боевых задач в районе так называемой операции объединенных сил (ООС).

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