Частный сектор прифронтового села под Ясиноватой остался без света

Ремонтные работы запланированы после получения гарантий безопасности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители поселка Красный Партизан, что расположен возле Ясиноватой, остались без электроснабжения. Обесточены в общей численности 140 абонентов частного сектора. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— В Красном Партизане в результате аварийного отключения подстанции «Раздольная-35-Красная» без электроснабжения остались 140 абонентов частного сектора. Ремонтные работы запланированы после согласования безопасности проведения работ, — говорится в сообщении.

Тем временем в Шахтерске обесточены четыре многоквартирных дома и одна котельная. Восстановительные работы планируется провести сегодня.

Это еще не самый большой объем работ, который приходилось проделывать электрикам в ДНР. Ранее из-за непогоды были обесточены восемь населенных пунктов Республики. Как сообщили в спасательном ведомстве, энергоснабжение вернули уже в тот же день.

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