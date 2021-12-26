Жителей ДНР предупредили о сильном снегопаде и гололедице

Следующие сутки в Республике будут наблюдаться сложные погодные условия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В течение всего дня на территории Донецкой Народной Республики будут наблюдаться сложные погодные условия. Жителей предупредили о снегопаде, тумане и гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики.

— Штормовое предупреждение: 26 декабря 2021 года в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается сильный снег, мокрый снег; ночью туман, видимость 100 – 500 метров. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3 … +2 градуса по Цельсию. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

На дороги Республики уже вышли для расчистки снега порядка 170 единиц специальной техники.

Напомним, накануне в Макеевке произошло падение опоры электропередач. Конструкция переломилась на высоте около трех метров и едва не зацепила троллейбус. К счастью, никто не пострадал.

Также из-за непогоды без света остались в прошлые сутки жители восьми поселков ДНР. В том числе Лисичье, Володарское, Трепельное, Красносельское, Елизавета-Николаевка, село Успенка в Амвросиевском районе, село Григорьевка - в Тельмановском и поселок Широкое вблизи Иловайска.

Читайте также

Главная елка Донецка 2021-2022 зажгла свои огни: фоторепортаж

На площади Ленина собрались сотни дончан (подробнее)