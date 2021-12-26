Пострадавший при украинском обстреле житель Александровки находится в состоянии средней тяжести

Мужчину прооперировали, на данный момент его жизни ничего не угрожает Фото: Олег ЗОЛОТО

Пострадавший при украинским обстреле 23 декабря житель поселка Александровка находится в состоянии средней тяжести. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Об том ДАН сообщил глава администрации поселка Константин Чалый.

— Состояние пострадавшего - средней тяжести. Его прооперировали, на данный момент жизни ничего не угрожает. Надеемся, что скоро пойдет на поправку, — отметил Чалый в разговоре с журналистами.

По его словам, в последнее время обстрелы Александровки участились. Вражеский огонь в основном приходится на западную и южную части поселка. Гулять и ходить по улицам опасно, особенно в вечернее время.

Напомним, что инцидент с мужчиной произошел ранним утром. Его госпитализировали в центральную городскую больницу Донецка №14 с множественными ранениями. Врачи диагностировали минно-взрывную травму, ранения левой височно-теменной области, обеих голеней по передней поверхности, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области.

С начала боевых действий Александра считается одним из самых обстреливаемых населенных пунктов ДНР. Он находится вблизи линии соприкосновения. Во время боевых действий в 2014 году здесь погибли 20 мирных жителей и еще 40 – пострадали.

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