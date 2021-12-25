В ДНР за хулиганство теперь можно запросто попасть на скамью подсудимых

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 24 декабря, Народный Совет ДНР внес изменения в статью 242 Уголовного кодекса Республики. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

- Сегодня не представляется возможным привлечь к уголовной ответственности за хулиганство, совершенное с применением насилия при отсутствии предварительного сговора, а также совершенное группой лиц, - разъяснила председатель комитета НС по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Было решено дополнить часть 1 статьи 242 УК положением, которым устанавливается уголовная ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. А также дополнить часть 2 этой статьи ответственностью за хулиганство, совершенное группой лиц.

- Учитывая, что применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени опасности посягательства, целесообразно перевести квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» из части 1 в часть 2 статьи 242 УК, предусматривающую более строгое наказание, – сказала Елена Шишкина.

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