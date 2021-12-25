Погода в Донецке: 26 декабря ожидается снегопад и 2 градуса мороза

В Донецке ожидается снегопад Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

26 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике ночью и утром ожидается снегопад. Днем – легкий снег. Температура воздуха утром и днем -2…-3 градуса. Вечером похолодает до 7 градусов мороза. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за христианскую веру в начале IV века. В народе дату прозвали Евстратий, Ведьмины посиделки. С этого дня наблюдали за погодой в течение 12 суток. По 12 «приметным» дням предсказывали погоду на весь следующий год. Считалось, что какая погода стоит 26 декабря, таким и январь будет.

По прогнозам синоптиков 27 декабря ожидается переменная облачность, днем - малооблачно. Без осадков. Температура ночью -10…-12 градусов. Днем до -7 градусов. А вечером похолодает до – 14 градусов.

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