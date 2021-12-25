В Луганском цирке открылась Новогодняя программа с участием артистов из России и Белоруссии

Представление получилось красочным и ярким. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Сегодня, 25 декабря, в Луганском государственном цирке прошла премьера программы «Новогодние приключения Белоснежки» с участием артистов из России и Республики Беларусь, которые являются призерами международных фестивалей циркового искусства.

В представлении принимают участие артисты балета, акробаты, жонглеры, клоуны и воздушные гимнасты. Выступления гостей сопровождаются танцевальными номерами луганских артисток.

Также на манеже зрители увидели номера с животными. Медведи продемонстрировали умение ездить на велосипедах, мотоциклах и гироскутерах, а дрессированные обезьяны - способность играть на музыкальных инструментах, ездить на машине и летать на дирижабле под куполом цирка.

- Мы постарались сделать это представление красочным, ярким. Мне кажется, сказка получилась хорошая, - сказал директор цирка Дмитрий Касьян.

Показы программы продлятся до 16 января. Представления будут проходить в 11:00 и 15:00.

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