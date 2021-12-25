Украинские военные выпустили две противотанковые управляемые ракеты по северным окраинам Горловки

Украинские военные использовали под Горловкой противотанковый ракетный комплекс. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 25 декабря, украинские военные выпустили по поселку Гольмовский на севере Горловки две противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был произведен в 16:07 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Гладосово. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В представительстве ДНР отметили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Напомним, что в минувшие сутки под обстрел минометов ВСУ попал поселок Александровка на юго-западе столицы ДНР.

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