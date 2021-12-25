В январе в Донецке пройдет Второй интеграционный форум «Русский Донбасс»

На форуме будут обсуждать перспективы интеграции Донбасса с Россией. Фото: russian-center.ru

Второй интеграционный форум «Русский Донбасс» пройдет в Донецке 27 и 28 января 2022 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе «Русского центра».

- Основной целью форума станет подведение предварительных итогов и обсуждение перспектив интеграции Донбасса с Россией, – говорится в сообщении.

В форуме примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители региональных органов исполнительной власти РФ, депутаты Народного Совета ДНР и ЛНР, члены Правительства, руководители промышленных предприятий, представители научного сообщества и общественности.

Работа будет идти по пяти тематическим направлениям: образование и наука, культура, экономика, строительство и инвестиции, деятельность некоммерческих организаций.

Напомним, Первый международный интеграционный форум прошел Донецке 28-29 января. На нем была представлена доктрина «Русский Донбасс».

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