«Он устал, вот и упал!» В Макеевке столб завалился поперек центральной улицы Ленина

Конструкция переломилась на высоте около трех метров и едва не упала на троллейбус. Фото: АГ Макеевки

Сегодня, 25 декабря, в Макеевке на улице Ленина напротив МБОУ «Средняя школа № 4 г. Макеевки» произошло падение опоры. Об этом сообщили в администрации Макеевки.

Столб упал прямо на проезжую часть центральной магистрали города и затрудняет движение. Причем конструкция переломилась на высоте около трех метров и едва не зацепила троллейбус. К счастью никто не пострадал.

- Коммунальные службы города в оперативном порядке приступили к ремонтным работам с целью обеспечения безопасности и комфорта жителей города. Работы проходят под контролем администрации города Макеевки, - отметили в пресс-службе.

Причины необычного происшествия выясняются.

- Столб устал, вот и упал! - шутят по этому поводу макеевчане.

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