Спасатели ДНР пришли на помощь водителю и пассажиру автомобиля, попавшего в снежный занос

На помощь водителям приходят и сотрудники ГАИ. Фото: МВД ДНР

24 декабря в районе Дебальцево на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино спасатели пришли на помощь водителю и пассажиру автомобиля, попавшего в снежный занос. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Дебальцево возле поселка Ильинка извлекли легковой автомобиль ВАЗ-2121 с водителем и пассажиром внутри из снежного заноса и буксировали машину на твердый участок дороги, - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сегодня, 25 декабря, на территории Донецкой Народной Республики и в Донецке заторов нет, проходимость автомобильных дорог удовлетворительная.

От государственных и коммунальных предприятий на автомобильных дорогах общего пользования работает 13 единиц техники, 16 человек, в дежурном режиме находится 13 единиц техники 16 человек. На дорогах населенных пунктов работает 140 единиц техники 141 человек, в дежурном режиме находится 112 единиц техники 113 человек.

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